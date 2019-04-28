المقاصة يطالب اللاعبين بعدم الالتفات للشائعات قبل مواجهة بيراميدز

عقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة، جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة جمال عمر المدير الفني الحالي ووليد هويدي مدير الكرة وطالبهم بالتركيز في مباراة بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء بالأسبوع 31 للدوري.

وطالبهم بعدم الالتفات للشائعات التي ترددها بعض وسائل الإعلام عن تفاوض المقاصة مع مدير فني جديد بعد رحيل طلعت يوسف. وأكد مجد أن مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام يثق في

قدرات جمال عمر وجهازه المعاون مجدي عاشور وأحمد حسام باعتبارهم من المدربين الأكفاء أبناء النادي، ولم يدخل المجلس في أية مفاوضات مع أي مدير فني، طوال الفترة الأخيرة.

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وأوضح محمد مجد، أن كل ما يتردد عن التفاوض مع مختار مختار وأحمد حسام ميدو و طارق يحيى و خالد جلال، كلها مجرد تكهنات لا أساس لها من

الصحة على الإطلاق ، وأن مجلس إدارة المقاصة تكن كل الاحترام والتقدير لهؤلاء المدربين الكبار، لكن المجلس لديه ثقة كاملة في الجهاز الحالي بقيادة جمال عمر، ويتم دعمهم بقوة خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة قوية أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل، ويأمل مجلس المقاصة في تحقيق الفوز لاستعادة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبي للدوري.

وأضاف محمد مجد،أن إدارة المقاصة لن تتسرع في التعاقد مع مدير فني جديد، خاصة وأن الدوري اقترب من نهايته، وهناك فتره توقف مقبلة، بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى، وبعدها يتم تقييم الأمور استعدادا للموسم الجديد.