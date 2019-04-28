عقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة، جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة جمال عمر المدير الفني الحالي ووليد هويدي مدير الكرة وطالبهم بالتركيز في مباراة بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء بالأسبوع 31 للدوري.
وطالبهم بعدم الالتفات للشائعات التي ترددها بعض وسائل الإعلام عن تفاوض المقاصة مع مدير فني جديد بعد رحيل طلعت يوسف. وأكد مجد أن مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام يثق فيقدرات جمال عمر وجهازه المعاون مجدي عاشور وأحمد حسام باعتبارهم من المدربين الأكفاء أبناء النادي، ولم يدخل المجلس في أية مفاوضات مع أي مدير فني، طوال الفترة الأخيرة.
وأوضح محمد مجد، أن كل ما يتردد عن التفاوض مع مختار مختار وأحمد حسام ميدو و طارق يحيى و خالد جلال، كلها مجرد تكهنات لا أساس لها من
وأضاف محمد مجد،أن إدارة المقاصة لن تتسرع في التعاقد مع مدير فني جديد، خاصة وأن الدوري اقترب من نهايته، وهناك فتره توقف مقبلة، بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى، وبعدها يتم تقييم الأمور استعدادا للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يطالب اللاعبين بعدم الالتفات للشائعات قبل مواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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