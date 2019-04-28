المحكمة تبطل انتخابات نادي 6 أكتوبر

أصدرت محكمة ٦ أكتوبر الابتدائية الدائرة المدنية حكمها فى الدعوى المقامة أمامها من الأستاذ ياسر أحمد عبدالستار وآخرين والخاصة ببطلان انتخابات نادى ٦ أكتوبر الرياضى وحل المجلس. والخاصة ببطلان انتخابات نادى ٦ أكتوبر الرياضى وحل المجلس. بتزيل الحكم الصادر من مركز التسويه والتحكيم الرياضى ببطلان الانتخابات وحل المجلس بالصيغة التنفيذية وعلى الجهات المنوط بها تنفيذ ذلك. وهي اللجنة الأوليمبية المصرية ومديرية شباب والرياضة بالجيزة.

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