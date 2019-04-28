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حسين الشحات يعود لتدريبات الأهلي

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شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

المقرر لها، مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري العام.

وكان الشحات قد اكتفى بتدريبات

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في الجيم، أمس، بسبب حالة الإرهاق العضلي التي تعرض لها. 

واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات بالكرة، ومحاضرة نظرية للمدير الفني مارتن لاسارتي، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

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