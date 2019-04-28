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محمود وحيد يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

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شارك محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي بعد إنهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع

له خلال الفترة الماضية، وتخلصه من الإصابة.

وظهر اللاعب في المران، اليوم الأحد، ليبدأ

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خطوات العودة للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ31 في بطولة الدوري العام.

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