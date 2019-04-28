محمد ابوتريكة : دي خيا يعاني من فقدان الثقة

أكد محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، أن دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد يعاني من فقدان للثقة خلال الفترة الأخيرة. ويلعب مانشستر يونايتد أمام نظيره تشيلسي حاليًا وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي وقال أبوتريكة خلال قناة "بي إن سبورتس"، " دي خيا يعاني من فقدان للثقة في الفترة الأخيرة". وأردف "الهدف الذي سجله ماركو ألونسو لاعب تشيلسي هو في الحقيقة خطأ فادح ولا يغتفر من حارس مرمي مانشستر يونايتد". واستطرد "لكن ألونسو تابع الكرة جيدًا واستطاع يدرك التعادل لتشيلسي". Advertisements واختتم " هدف الذي سجله تشيلسي توقيته جيد للغاية في المقابل توقيته سيئ لمانشستر يونايتد". شاهد الهدف :

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