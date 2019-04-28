النيجيرية بلقيس ابيوسن تفوز بـ3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

توجت النيجيرية بلقيس ابيوسن ب 3 ميداليات ذهبية في وزن 81 كجم في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

استطاعت بلقيس أن تحصل على 3 ميداليات ذهبية، حيث استطاعت 93 كجم في الخطف،

لتحصل بعدها علي ذهبية الكلين بعد أن رفعت 125 كجم، والإجمالي 218 كجم.

وجاءت الرباعة المصرية سلمي فرج في المركز الثاني ب 3 ميداليات فضية، بعد

أن قامت برفع 90 كجم في الخطف، و111 كجم في الكلين، لتحصل علي إجمالي مجموع 201 كجم.

وجاءت بشرا هيراش الجزائرية في المركز الثالث ب 3 ميداليات برونزية، حيث استطاعت رفع 86 كجم في الخطف، 106 كجم في الكلين، لتحصل علي اجمالي مجموع 192 كجم.