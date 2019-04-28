سارة سمير تفوز بـ3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

توجت البطلة المصرية سارة سمير ب3 ميداليات ذهبية في وزن 76 كجم في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

استطاعت سارة أن تكسر الرقم الأفريقي في منافسات الخطف بعد أن رفعت 112

كجم، و 145 كجم في الكلين، وإجمالي 257 كجم.

وجاءت الرباعة من موريشيوس أليسون سوني في المركز الثاني ب 3 ميداليات فضية، بعد أن استطاعت أن

ترفع 86 كجم في الخطف، و 105 كجم في الكلين، لتحصل علي مجموع 191 كجم.

والرباعة المصرية فاطمة احمد في المركز الثالث ب 3 ميداليات برونزية، بعد أن استطاعت أن

ترفع 85 كجم في الخطف، و105 كجم في الكلين لتحصل علي مجموع 190 كجم.