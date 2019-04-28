سارة سمير تفوز بـ3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

توجت البطلة المصرية سارة سمير ب3 ميداليات ذهبية في وزن 76 كجم في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
استطاعت سارة أن تكسر الرقم الأفريقي في منافسات الخطف بعد أن رفعت 112كجم، و 145 كجم في الكلين، وإجمالي 257 كجم.
وجاءت الرباعة من موريشيوس أليسون سوني في المركز الثاني ب 3 ميداليات فضية، بعد أن استطاعت أن
والرباعة المصرية فاطمة احمد في المركز الثالث ب 3 ميداليات برونزية، بعد أن استطاعت أن
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