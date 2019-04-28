الهلال السعودي يُعين مُدربًا مؤقتًا لنهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة “محمد بن فيصل” تعاقده بشكل مؤقت مع البرازيلي “بريكلس شاموسكا” لتدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، بعد ساعات من إقالة المدرب الكرواتي ماميتش الذي خسر بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وودع الهلال من بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) الشهر الحالي بعد تراجعه في جدول ترتيب الدوري المحلي إلى المركز الثاني أمام النصر المتصدر.

وجاءت الخسارة من التعاون مساء أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بخمسة أهداف نظيفة، في الدور قبل النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لماميتش الذي خلف البرتغالي جيسيوس مطلع العام الجاري بعد المستوى الطيب الذي قدمه مع العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2018.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأزرق عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” تغريدة جاء فيها “مجلس الإدارة يتفق مع شاموسكا بديلاً لزوران”.

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وتكفل الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي، بقيمة التعاقد مع شاموسكا، الذي يبلغ 5ر4 مليون ريال.

ومن المقرر أن يبدأ شاموسكا عمله مع الهلال بداية من اليوم السبت، استعداداً لمواجهة التعاون مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن النصر الأول.

ويسير الهلال بخطى ثابته نحو الترشح إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يتصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات وخسارة وحيدة، ويتبعه الدحيل القطري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.