رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان قد تواصل رسمياً مع إدارة يوفنتوس للتوقيع مع ميراليم بيانيتش وذلك خلال الفترة القادمة.
وقالت الصحيفة البريطانية أنها تتوقع وصول اللاعب إلى فرنسا مقابل رقم يقدر بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.
وكانت إدارة يوفنتوس قد رفضت بيع البوسني مقابل 60 مليون إسترليني خاصةً أنهم وضعوا مبلغ 86 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.
ويحتاج النادي الفرنسي إلى التقدم بعرض جديد خلال الأيام المقبلة من أجل إقناع يوفنتوس بالتخلي عن بيانيتش الذي جدد عقده بالصيف الماضي ليحتفظ له لفترة طويلة.
وأوضحت الصحف الإيطالية منذ أيام أن هناك اهتمام بضم بيانيتش من قبل إدارة ريال مدريد حال فشل ضم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد.