رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن نادي باريس سان جيرمان قد تواصل رسمياً مع إدارة يوفنتوس للتوقيع مع ميراليم بيانيتش وذلك خلال الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة البريطانية أنها تتوقع وصول اللاعب إلى فرنسا مقابل رقم يقدر بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

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