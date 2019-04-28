رياضة | مفاجأة.. نادي فرنسي يغازل فينجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نادي فرنسي يغازل فينجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة نادي ليون قد تواصلت مع أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق من أجل تدريب الفريق بالموسم المقبل، خلفاً للمدرب برونو جينيزيو الذي اتذ قراره بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن هناك اتصالات بين جان أولاس رئيس ليون وأرسين فينجر، لإقناعه بالعودة من جديد إلى مجال التدريب من بوابة ليون الفرنسي.

والجدير بالذكر أن برونو جينيزيو مدرب ليون سيتجه إلى البريمرليج بعد الموسمم الحالي حيث يمتلك عروض تدريبية من بعض الفرق هناك وعلى رأسهم نيوكاسل يونايتد لخلافة بينيتيز.

وكان فينجر قد استقال من تدريب آرسنال العام الماضي ولا يزال بعيداً عن عالم التدريب رغم وجود عروض مغرية وبالتحديد من الدوري الفرنسي.