رياضة | البنك الأهلي يقترب من الممتاز "ب" بفوز كبير على نجمة سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يقترب من الممتاز "ب" بفوز كبير على نجمة سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا ومستحقا أمام فريق فريق نجمة سيناء بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، في إطار الأسبوع قبل الأخير لدورة الترقي المؤهلة للممتاز "ب"

تقدم عمرو عزت للبنك، ثم تعادل فريق النجمة، خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أحرز البنك 4 أهداف متتالية عن طريق أحمد عيد، ومحمود مجدي ريشة، وعلي صابر وعمرو عزت.

أدار المباراة الحكم هشام الفلال، وعاونة مصطفى حسن، ومحمد ذكي، وحكم رابع أمير السيد، وراقب الحكام محمد كمال ريشة، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات محمد الخضري.

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 11 نقطة، بالمركز الثالث، وتوقف رصيد النجمة عند 4 نقاط بالمركز الأخير.

ويحتاج البنك للفوز على المالية في المباراة الأخيرة ليتأهل الفريقان للممتاز "ب".

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ترتيب المجموعة الثانية

1- مالية كفر الزيات: 15 نقطة

2- السكة الحديد: 12 نقطة

3- البنك الاهلي: 11 نقطة.

4- الشرقية: 5 نقاط

5- نجمة سيناء: 4 نقاط