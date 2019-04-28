رياضة | اتحاد الكرة يرد على أنباء اختيار الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرد على أنباء اختيار الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي لمجلس الجبلاية، ما تردد بشأن استقرار مجلس الجبلاية على اختيار أندية الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية الموسم المقبل، خاصة أن بطولة الدوري وكأس مصر لم تنتهِ حتى الآن.

وأكد أحمد مجاهد في المؤتمر الصحفي الذي يقام بمقر الجبلاية: أن اتحاد الكرة لم يحدد المشاركين في النسخة المقبلة من بطولات أفريقيا حتى الآن.

وأضاف مجاهد: أن المجلس لم يتطرق خلال الاجتماع على موعد مباراة السوبر المصري أو حسم مصيره بإقامته أو إلغائه.