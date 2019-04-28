رياضة | تاديتش يكشف سر الإطاحة بالأندية الكبرى من دوري الأبطال

عبر دوشان ‏تاديتش لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، عن سعادته الكبيرة بعد صعود فريقه في الفترة الأخيرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تاديتش في تصريحات صحفية : " نجاح كبير أن نكون في دور نصف النهائي من دوري الأبطال، لكننا نريد دائمًا المزيد، وهذا جزء آخر من أياكس، ويجب أن تفوز بأناقة هذه هي فلسفة هذا النادي، وهذا يعتبر دافع كبير للاعبين".

وأضاف : "‏لقد أحببت دائمًا تاريخ أياكس، وكان الأمر أكثر دهشة مما اعتقدت، وأحيانًا أجلس وأراقب تدريب الصغار عندما أشعر بالملل، وهذا هو المكان الذي بدأت فيه كرة القدم الجميلة مع كرويف".

وواصل : "‏لم أرى في حياتي أبداً لاعبين شباب مثل دي ليخت ودي يونج، ليس فقط في الجودة بل العقلية أيضًا، حيث ذهبنا إلى ريال مدريد ويوفنتوس ولم يكونوا قلقين على الإطلاق، لا يمكنك شراء موقف كهذا".

وتابع : "لكن هذا ليس غريباً بالنسبة لي أن أرى هؤلاء اللاعبين الشباب من دون خوف، ولا حتى في مباراة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الحمض النووي لنادي أياكس، وهنا لا يهتمون بالضغط فهم يلعبون كرة القدم دائمًا في محاولة الاستحواذ على الكرة".