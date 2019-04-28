رياضة | إنتر ميلان يخطط لخطف مدرب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لخطف مدرب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، عن رغبة إدارة إنتر ميلان في التعاقد مع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لتولي تدريب الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وقال الموقع الإيطالي أن ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر قد جلب أليجري إلى الجوزيبي مياتزا، خصوصاً أنه على علم بشكل جيد بقدرات أليجري وأنه أفضل بديل حال رحيل سيباليتي.

وأشار الموقع أن ماورتا لا يدعم لوشيانو سباليتي مدرب الإنتر، لأن الفريق مستواه سيء وتوجد مشاكل داخل غرفة تبديل الملابس بين النجوم الكبار دون تدخل صام من المدرب.

يذكر أن أليجري يعيش فترة صعبة مع يوفنتوس بعد وداع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس ويتوقع أن يكون خارج السيدة العجوز في الموسم الجديد.