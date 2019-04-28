رياضة | إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع ثنائي فريق مانشستر سيتي [ الكاي جوندوجان - دانيلو]، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن ‏إنتر ميلان مُهتم بثُنائي مانشستر سيتي ’إلكاي غوندوغان & دانيلو’، ولكن مانشستر سيتي لم يُظهِر أي نوايا لبيعهما في الميركاتو القادم.

يذكر أن جوندوجان يعد من ركائز الفريق خلال هذا الموسم، حيث اعتمد بيب جوارديولا عليه كثيرا، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت بالفريق هذا الموسم.