رياضة | اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لتوعية الجماهير قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لتوعية الجماهير قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة تضم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وأحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، وسيف زاهر وخالد لطيف، أعضاء المجلس، من أجل توعية الجمهور قبل بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وجاء قرار الجبلاية بعد حالة الاحتقان بين جماهير كرة القدم، وهو ما يخشاه اتحاد الكرة قبل انطلاق البطولة.