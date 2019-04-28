رياضة | لماذا لا يتوج هذا الثلاثي بدوري أبطال أوروبا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا لا يتوج هذا الثلاثي بدوري أبطال أوروبا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جذب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي الأنظار إليهم في السنوات الأخيرة وذلك عن طريق الصفقات المميزة والكبيرة والتي تكلف خزائنهم الكثير وذلك من أجل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ولكن كم صرف كلا منهما في العشر سنوات الأخيرة ؟ وما الألقاب التي حققوها غير دوري الأبطال ؟ وماذا ينقصهم لتحقيق البطولة ؟

* باريس سان جيرمان :

شغل القطري ناصر الخليفي منصب رئيس النادي الفرنسي باريس سان جيرمان منذ عام 2011 بعد استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على النادي حتى اليوم النادي الباريسي وأستطاع التعاقد مع العديد من نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم والتي بلغت 222 مليون يورو والسويدي زلاتان إبراهيموفيش وإدينسون كافاني والإنجليزي ديفيد بيكهام وغيره من نجوم كرة القدم. صرف باريس سان جيرمان منذ 2011 حوالي 970 مليون يورو، حقق بها العديد من البطولات بلغت 20 بطولة محلية وهو ما جعل النادي رقم واحد لفترة كبيرة في فرنسا واستثمر ما يقرب من 75 مليون يورو في النهوض بالنادى حتى أن مقاعد النادي الـ 48 ألفا تم تغييرها بالكامل وأصبحت المدرجات أكثر راحة وبها واي فاي مفتوح مما يجعل مشاهدة المباريات في النادى أكثر متعة لأى متفرج ويقوم الخليفي حاليا بعمل تكييف للملعب ليصبح الجو ملائماً لأداء كافة المباريات طوال العام ومضاعفة دخل المباريات ليصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

* مانشستر سيتي :

في 2009، اشترى رجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور بن زايد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغت صفقة شراء النادي الإنجليزي نسبة 100 % بعدما أتم شراء باقي الأسهم المتبقية في النادي.

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واستطاع منصور بن زايد أن يشترى عدد من اللاعبين الكبار للسيتيزن أبرزهم روبينيو وتيفيز وأديبايور وأجويرو وستونز وسيلفا وبرافو هذا بالإضافة لتعيين عددا من المدربين المتميزين في عالم كرة القدم على رأسهم الإيطالي مانشيني والإسباني الفيلسوف بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للفريق.

وكشفت صحيفة الموندو الإسبانية العام الماضي أن مانشستر سيتي جاء فى صدارة قائمة الفرق من حيث الإنفاق الذي تجاوز المليار ونصف يورو فى العشر سنوات الأخيرة. استطاع السيتزنز الفوز ب 10 بطولات محلية ما بين دوري وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

*تشيلسي :

يقضي رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي معظم وقته في بريطانيا منذ أن اشترى تشيلسي في 2003 ودعم النادي بحسب تقارير إعلامية ما يقرب من 3 مليارات يورو ليعيد البلوز إلى منصات التتويج من جديد، حيث حقق خلال العشرة أعوام الماضية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة بالإضافة إلى العديد من الألقاب كان آخرها كأس الاتحاد الإنجليزي.

* ماذا ينقصهم لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

على الرغم ما أنفقته إداراتي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على الصفقات سواء لاعبين ومدربين إلا أنهم لم يتمكنوا من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وهي البطولة المفضلة لأي فريق أوروبي. أما تشيلسي الإنجليزي، فتمكن من تحقيق اللقب مرة واحدة في 2012 وهي الوحيدة في تاريخه ولم يفز بعدها بالبطولة، وعلى الرغم من تدعيمه لصفوفه بالعديد من اللاعبين إلا أنه يصب تركيزه على بطولة الدوري الإنجليزي وابتعد عن المنافسة القوية في دوري أبطال أوروبا.

سبب عدم فوز هذا الثلاثي بدوري أبطال أوروبا هو نقص خبرة تلك الفرق في الوصول للأدوار النهائية من البطولة، حيث يقعون فريسة للأخطاء السهلة في المباريات مما يعجل بخروجهم ولكن مع مشاركتهم في البطولة بشكل مستمر سنويًا سيمكنهم ذلك من الفوز بالبطولة.