رياضة | ليل يعزز تواجده في وصافة الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليل يعزز تواجده في وصافة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على نيم 5 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة 34 من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيس على جانجون 3 / صفر، وكان على ديجون 1 / صفر، وتعادل آنجيه مع ستاد ريمس 1/1، وأميان مع ستراسبورج سلبيا.

وسجل أهداف ليل لويك ريمي وجوناثان بامبا ومحمد زكي سيلك ونيكولاس بيبي وروي فونتي في الدقائق 51 و64 و70 و80 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ليل رصيده إلى 68 نقطة معززا تواجده في المركز الثاني، الذي يؤهل صاحبه للعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد نيم عند 46 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز نيس على جانجون 3 / صفر.

وتقمص يوسف عطال دور البطولة بعدما سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق التاسعة و68 و73.

ورفع نيس رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد جانجون عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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وفي المباراة الثالثة، فاز كان على ديجون بهدف نظيف سجله فيصل فجر في الدقيقة 67.

ورفع كان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد ديجون عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل آنجيه مع ريمس 1/1.

وتقدم ستاد ريمس بهدف سجله ماثيوو كافارو في الدقيقة 63،وتعادل آنجيه عن طريق فيسنت مانسيو في الدقيقة 71.

ورفع آنجيه رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع ريمس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، تعادل أميان مع ستراسبورج سلبيا.

ورفع أميان رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر، ورفع ستراسبورج رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر.