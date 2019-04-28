رياضة | أبرزها اعتماد برنامج المنتخب لأمم إفريقيا 2019.. تعرف على قرارات الجبلاية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها اعتماد برنامج المنتخب لأمم إفريقيا 2019.. تعرف على قرارات الجبلاية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعا اليوم (الأحد) بمقر الاتحاد بالجزيرة، وعقب الاجتماع أعلن المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي القرارات الآتية :

- اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

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- الموافقة على خوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان خلال فترة التوقف الدولية القادمة، والموافقة على مواجهة المنتخب الفلسطيني يوم 16 مايو المقبل، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية.

- إقامة حفل تكريم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان للفرق الفائزة في جميع المسابقات.

- تشكيل لجنة برئاسة المهندس هاني أبوريدة وعضوية أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وخالد لطيف عضو مجلس الإدارة لتوعية الجماهير إعلاميا قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

- عمل لائحة لمختلف المسابقات خلال الفترة القادمة لتطبيقها اعتبارا من الموسم القادم.