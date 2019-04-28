رياضة | عاجل.. الأهلي يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع رافا بينيتيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع رافا بينيتيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الميل" البريطانية، أن هناك عروض مغرية تنهال على الاسباني رافا بينيتيز مدرب نادي نيوكاسل يونايتد وذلك بعد فشل المحادثات بشأن استمراره في ملعب "سانت جيمس بارك" لموسم مقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ناديي باريس سان جيرمان ومارسيليا قدما عروضاً إلى بينتيز من أجل التعاقد معه بعد نهاية موسمه الحالي مع نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

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وأشارت الصحافة الانجليزية إلى أن باريس سان جيرمان يمكن أن يبحث عن مدرب يتمتع بخبرة في دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد هذا العام.

وأوضحت أن نجاح بينيتيز في فترته التدريبية مع ليفربول في عام 2005 جعله مرشحًا بارزًا لتدريب باريس في حال ترك نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وصول عرض سعودي ضخم إلى بينيتيز وتدعي الصحف الإيطالية أن العرض جاءه من أهلي جدة وسط اهتمام أيضاً من نادي آخر صيني.