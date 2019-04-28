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رياضة | تشيلسي يستقر على خليفة "ساري"

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اقترب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الهولندي، من قيادة تشيلسي الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.

 

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إلى أن تشيلسي على أعتاب إقالة الإيطالي ماوريسو ساري من قيادة الفريق، بسبب النتائج السلبية بالموسم الحالي.

 

وأضافت الصحيفة، أن تين هاج يأتي أول المرشحين لتدريب البلوز، عقب ظهوره بشكل مميز مع فريقه وقيادته لنصف نهائي ، بعد إقصائه العملاقين الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، على الترتيب.

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