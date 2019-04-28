رياضة | تشيلسي يستقر على خليفة "ساري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستقر على خليفة "ساري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الهولندي، من قيادة تشيلسي الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.

Advertisements

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إلى أن تشيلسي على أعتاب إقالة الإيطالي ماوريسو ساري من قيادة الفريق، بسبب النتائج السلبية بالموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن تين هاج يأتي أول المرشحين لتدريب البلوز، عقب ظهوره بشكل مميز مع فريقه وقيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه العملاقين ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، على الترتيب.