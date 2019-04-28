رياضة | التعادل يخيم على مباراتي كييفو فيرونا مع بارما وسبال أمام جنوى بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يخيم على مباراتي كييفو فيرونا مع بارما وسبال أمام جنوى بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهتي كييفو فيرونا مع بارما وسبال أمام جنوى في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب ملعب مارك أنتونيو بينتغودي تقدم الضيف بارما (ق38) بهدف سجله غوراي كوشكا لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل (ق66) بواسطة ريكاردو ميغيورني.

ولم تخدم النقطة كييفو فيرونا كثيراً الذي تأكد هبوطه بالفعل لدوري الدرجة الثانية لكن رصيده ارتفع لـ15 نقطة في المركز الأخير.

Advertisements

من ناحيته بات رصيد بارما 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

ورغم أن سبال تقدم في المباراة التي احتضنها ملعبه باولو موتزا بهدف (ق36) عن طريق فيليبي ديل بيلو إلا أن الضيوف أدركوا التعادل في الشوط الثاني (ق57) بواسطة جيانلوكا لابادولا.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد سبال إلى 39 نقطة في المركز الـ12 وجنوى إلى 35 نقطة في المركز الـ16.