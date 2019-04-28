رياضة | جيرونا يقترب من البقاء بالفوز على إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرونا يقترب من البقاء بالفوز على إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه الأحد على ضيفه إشبيلية 1-0، في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليترك الفريق الكتالوني منطقة خطر الهبوط.

وعلى ملعب مونتيليفي انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة، ثم فاجأ جيرونا الجميع بهدف سجله كريستيان بورتوجيس في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة من بيري بونس ليضعها أسفل وسط المرمى.

وفشلت كتيبة المدرب خواكين كاباروس في تعويض الهدف رغم المحاولات العديدة، التي باءت جميعها بالفشل.

وبهذا الفوز يرفع جيرونا رصيده إلى 37 نقطة في المركز 17 ليهرب من خطر الهبوط، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 55 نقطة، يحتل بها المركز الخامس، ليواجه منافسة شرسة على المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.