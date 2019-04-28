رياضة | صعود مالية كفر الزيات للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود مالية كفر الزيات للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق مالية كفر الزيات إلى دوري الممتاز "ب" عقب تحقيقه لفوزا غاليا على حساب فريق السكة الحديد، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب المالية بالجولة قبل الأخيرة، للمجموعة الثانية، من دورة الترقي.

شهدت الدقيقة 38 تقدم السكة بهدف عبر وليد فيصل ن تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني عاد المالية للقاء بإحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد العوضي، وقبل ختام اللقاء سجل معتز نصر الدين هدف الفوز للمالية.

الفوز رفع رصيد المالية إلى 15 نقطة، لينفرد بصدارة، ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد أبناء السكة عند 12 نقطة بالمركز الثاني.

خاض المالية المباراة نكون من: صلاح شعبان، وعبدالله عبدالحميد، ومجدي مسعد، ومحمد جمال، ورضوان عزت، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد حسن، وعبدالرحميد فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد نصر، وأحمد السعيد، وفي البدلاء تواجد محمود يوسف، وحمدي رضا، ومحمود مبروك، وأحمد صلاح، وعبدالله حامد، ومعتز نصر الدين، وحازم النحاس.

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وبدأ فريق السكة اللقاء بكلًا من: ابراهيم شعللها ومحمد أحمد، وأحمد علي، واسلام محمد، ومحمد عبدالفتاح شولة، ووليد أنور، ومحمد سعيد، ومحمد ريعو، وأحمد كشري، ووليد فيصل، واحمد توتي، وخارج بين البدلاء : محمد جمال، وعمرو يوسف، وجدي يحيي، وأحمد صلاح، وممدوح رأفت، ومجدي عطوة، ومصطفي جعفر.

أدار المباراة الحكم محمد أبو خاطر، وعاونه أحمد صلاح، ومحمد لطفي، وحكم رابع محمد أسماعيل.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- مالية كفر الزيات: 15 نقطة

2- السكة الحديد: 12 نقطة

3- البنك الاهلي: 11 نقطة.

4- الشرقية: 5 نقاط

5- نجمة سيناء: 4 نقاط