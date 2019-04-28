رياضة | التصويبات سلاح الأهلي استعدادا للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصويبات سلاح الأهلي استعدادا للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم بملعب التتش، على الجانب الخططي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ31 في بطولة الدوري العام.

وحرص المدير الفني على الحديث إلى اللاعبين عن تنفيذ طريقة اللعب، وتطبيقها خلال مران الفريق، والذي شهد إجراء تقسيمتين اثنتين.

كما خصص المدير الفني فقرة خاصة للتصويبات، وتدريبات بدنية إضافية تحت قيادة اليخاندرو مخطط الأحمال.

فيما قاد طارق سليمان تدريبات الحراس التي شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.