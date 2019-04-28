رياضة | بيلا يتأهل للممتاز "ب" عقب الفوز على شبان بدواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا يتأهل للممتاز "ب" عقب الفوز على شبان بدواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق بيلا من حجز أولى بطاقات العبور لدورة القسم الثانى "الممتازب" الموسم المقبل بعدما عاد بفوز غالى وثمين من ملعب شبان بدواى بنتيجة ٣-١ .

أهداف المباراة سجلت جميعها فى الشوط الأول حيث تقدم بيلا بثلاثية نظيفة سجلت عن طريق إبراهيم عوض "هدفين" عند الدقيقتين ١١ و ٣٠ وحسنى عزوز في الدقيقة ٣٢ بينما سجل هدف بدواى الوحيد عبدالعزيز سليمان في الدقيقة ٣٨ من نفس الشوط.

أدار المباراة تحكيميا الحكم الدولى أحمد العدوى وعاونه كلا من كريم مهيا ، محمد أبوالعزايم ، محمد رمضان حكم رابع

وعلى جانب آخر تمكن مياه البحيرة بقيادة محمد عزوز من العودة لطريق الانتصارات بعدما تغلب على الحرية بهدف وحيد سجله اللاعب محمد الزهيرى فى الدقيقة ٣٥ .

ترتيب المجموعة الثالثة

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١- بيلا ١٤ نقطة

٢- دكرنس ١٢ نقطة

٣- بدواى ١٠ نقاط

٤- الحرية ٨ نقاط

٥ - مياة البحيرة ٥ نقاط