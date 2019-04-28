رياضة | جوارديولا عن اللعب بمهاجمين ثم إقحام مدافعين أمام بيرنلي: كنت أرتجف خوفا!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا عن اللعب بمهاجمين ثم إقحام مدافعين أمام بيرنلي: كنت أرتجف خوفا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن فوزه الصعب على بيرنلي بهدف نظيف بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز ووصوله للنقطة 92 في صدارة المسابقة.

وقال جوراديولا عقب نهاية المباراة: "لم نستقبل أي تسديدة على المرمى، لعبنا بذكاء، في الشوط الأول كان الملعب جافاً واللعب بطيء، ولكن في الشوط الثاني عرفنا أنه يجب علينا التسجيل".

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وتابع: "في الشوط الأول لم نخلق الكثير من الفرص، في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة تماماً وكان لدينا اكثر من فرصة لتسجيل هدف ثاني".

وأضاف: "لدينا الآن 92 نقطة والبطولة في أيدينا، تنتظرنا مباراة قوية أخرى ضد ليستر سيتي، يجب أن نفوز في المباراتين لنصبح أبطالاً، في آخر الدقائق كل شئ ممكن أن يحدث، لم نستطع التسجيل وقتل المباراة للأسف ولكن كنا جيدين في القتال على الكور الطويلة العالية".

وعن سؤال لماذا لعبت بمهاجمين ثم أدخلت مدافعين؟ قال بسخرية:" كنت أرتجف خوفاً".