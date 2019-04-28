اونلاين | مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر .. مشاهدة مباراة Manchester United VS Chelsea بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر .. مشاهدة مباراة Manchester United VS Chelsea بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق تشيلسي، يوم الأحد 28-4-2019 على ملعب "الأولدترافورد" في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، وعدم المشاركة في الدور الأوروبي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.