اونلاين | شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر

يواجه فريق مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق تشيلسي، يوم الأحد 28-4-2019 على ملعب "الأولدترافورد" في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر

Advertisements

ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

شوت plus بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد beIN LIVE كورة لايف اليونايتد وتشيلسي بث مباشر

ويسعى فريق مانشستر يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، وعدم المشاركة في الدور الأوروبي.

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.