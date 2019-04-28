انت الان تتابع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أجويرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

سيرجيو أجويرو

تشتعل منافسات اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز، على صراع هداف البريميرليج، وذلك بعدما اقترب اللاعب سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي من محمد صلاح نجم فريق ليفربول صاحب المركز الأول بقائمة الهدافين؛ حيث أحرز نجم الأرجنتين هدفًا فى مباراة فريقه اليوم الأحد أمام نظيره بيرنلي على ملعب "تورف مور"، وجاء الهدف بعدما أطلق بيرناردو سيلفا تسديدة من على حدود منطقة الجزاء استقبلها أجويرو بتسديدة فى الشباك في الدقيقة 63، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري.

وجاء ترتيب اللاعبين بالدوري الإنجليزي على النحو التالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 21 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا. 3- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 20 هدفًا. 4- بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا. 5- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 18 هدفًا. 6-