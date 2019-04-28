الدوري الإنجليزي.. مواجهات الحسم للسيتي وليفربول

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٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

ليفربول والسيتي

اقترب فريق مانشستر سيتي من الاحتفاظ ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استعاد الصدارة من ليفربول، بفوزه على فريق بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم، على ملعب استاد "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة البريميرليج، أحرز سيرجيو أجويرو هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 63 من زمن المباراة، ليرفع السيتي رصيده إلى 92 نقطة، ويغرد في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 91 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتضع جماهير ليفربول آمالًا عريضة على تعثر مانشستر سيتي في الجولات الأخيرة من المسابقة حيث يكفي أن يتعادل السيتي في أي مباراة مع فوز ليفربول بكل مبارياته حتى يستطيع الأخير حصد اللقب الغائب عن قلعة الأنفيلد منذ موسم 1989-1990 وهو آخر موسم حصد فيه ليفربول لقب الدوري الإنجليزي. ويتبقى مبارتان فقط لكلا