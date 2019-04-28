انت الان تتابع بعد فوز السيتي..تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

اشتعل الصراع على المنافسة في الدوري الإنجليزي على جميع الأصعدة هذا الموسم، سواء في جدول ترتيب الفرق أو في جدول ترتيب الهدافين، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، هدف فوز مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي، خلال المواجهة التي على ملعب ستاد تيرف مور، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج، ليرفع السيتي رصيده إلى 92 نقطة، محلقًا في الصدارة، بفارق نقطة عن نظيره الريدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

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السيتي واصل عروضة وحلق في الصدارة، من اجل الحفاظ على لقب البريميرليج، في ظل الصراع القوي بينه وبين ليفربول الوصيف، وجاء ترتيب الدوري الانجليزي على النحو التالي: 1- مانشستر سيتي: 92 نقطة. 2- ليفربول: 91 نقطة. 3- توتنهام: 70 نقطة. 4- تشيلسي: 67 نقطة. 5- أرسنال: 66 نقطة. 6-