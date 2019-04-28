انت الان تتابع كاتبة سعودية تقاطع محمد صلاح بسبب كندة علوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

محمد صلاح

قررت الكاتبة السعودية سارة مطر، إلغاء متابعتها للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما أعربت الكاتبة عن غضبها الشديد، بعد تجاهل «الفرعون المصري» الرد على منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مناشدته الرد عليها، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع بعض الفنانين، وكتبت سارة في تغريدة لها: «بكل أسف.. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. هتوحشني»، ليرد عليها صلاح ببعض الإيماءات الغامضة.

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وبعد التغريدة الأولى، عادت الكاتبة السعودية، بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور لمحمد صلاح، قائلة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك.. القهر أني دعوت له وأنا في مكة.. ح توحشنا»، وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال النجم المصري، على مكتبها معلقة: «حتى