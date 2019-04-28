انت الان تتابع كاتبة سعودية تقاطع محمد صلاح بسبب كندة علوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
محمد صلاح
قررت الكاتبة السعودية سارة مطر، إلغاء متابعتها للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما أعربت الكاتبة عن غضبها الشديد، بعد تجاهل «الفرعون المصري» الرد على منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مناشدته الرد عليها، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع بعض الفنانين، وكتبت سارة في تغريدة لها: «بكل أسف.. قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح.. هتوحشني»، ليرد عليها صلاح ببعض الإيماءات الغامضة.
وبعد التغريدة الأولى، عادت الكاتبة السعودية، بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور لمحمد صلاح، قائلة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك.. القهر أني دعوت له وأنا في مكة.. ح توحشنا»، وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال النجم المصري، على مكتبها معلقة: «حتى
وبعد التغريدة الأولى، عادت الكاتبة السعودية، بصورة أخرى لمكتبها ويظهر عليه صور لمحمد صلاح، قائلة: «صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح، خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك.. القهر أني دعوت له وأنا في مكة.. ح توحشنا»، وتبعتها بتغريدة ثالثة لصورة لتمثال النجم المصري، على مكتبها معلقة: «حتى تمثاله شريته بـ160 قنية من الحسين.. ح أرمي كل حاجة من مكتبي No more Mo Salah».
وأوضحت سارة مطر، أن الفنانة السورية كندة علوش هي السبب في قرارها، مضيفة: «على كثرة ما أمنشنه ولا مرة رد، وأمس رد على كندة علوش.. ليه التفرقة العنصرية. تراها ممثلة وأنا كاتبة أد الدنيا».— SarahMatarسارة مطر (@SarahMatar)
على كثر ما أمنشنه ولا مره رد. وأمس راد على كنده علوش. ليه التفرقه العنصرية. تراها ممثلة وأنا كاتبه أد الدنيا 😢 pic.twitter.com/yPq0yAIIpg— SarahMatarسارة مطر (@SarahMatar) April 28, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر كاتبة سعودية تقاطع محمد صلاح بسبب كندة علوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.