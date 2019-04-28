انت الان تتابع الدوري الانكليزي: سيتي ينتزع المبادرة مجددا من ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب المبادرة مجددا من ليفربول، منافسه في السباق نحو لقب بطولة إنكلترا لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه بيرنلي 1-صفر في المرحلة السادسة والثلاثين الأحد.

ورفع سيتي رصيده الى 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ليفربول قبل نهاية البطولة بمرحلتين.

ويلتقي سيتي في مباراتيه الأخيرتين على ملعبه مع ليستر سيتي وخارج أرضه مع برايتون، فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ثم يستضيف ولفرهامبتون.

واستحوذ مانشستر سيتي الذي خاض المباراة في غياب لاعبي خط الوسط البلجيكي كيفن دي برين والبرازيلي فرناندينيو المصابين، على الكرة بنسبة كبيرة لكن الانتقال من الدفاع الى الهجوم افتقد الى السرعة وبالتالي لم يجد سهولة في اختراق خط دفاع بيرنلي الصلب.

ونزل سيتي بإيقاع أسرع في الشوط الثاني فتوالت الفرص على مرمى بيرنلي وكان أبرزها تصدي الحارس تيم هيتون لكرة قوية للأرجنتيني سيرخيو أغويرو (51).

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وجاء الفرج لمانشستر سيتي عندما رفع البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة سيطر عليها أغويرو وسددها، فأبعدها المدافع مات لوتون من على خط المرمى، لكن تكنولوجيا خط المرمى أشارت بان الكرة تعدت الخط بثلاثة سنتميترات، ليفتتح سيتي التسجيل (63).

ورفع أغويرو رصيده الى 20 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني وراء مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وكاد البرازيلي غابريال جيزوس الذي حل بديلا للجناح الألماني لوروا سانيه، ان يسجل هدفا مماثلا لأغويرو لكن المدافع بن مي شتت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى (75).

ورمى بيرنلي بثقله في الدقائق الاخيرة، لكن مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا اشرك المدافعين جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس اوتامندي ليضمن الظفر بالنقاط الثلاث، وقد نجح في ذلك محققا فوزه الثاني عشر تواليا في الدوري.