“ابن مساعد” لـ”الخليج 365”: إنجاز شيفيلد أقدمه لأبناء وطني

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

تحدث الأمير عبدالله بن مساعد رئيس نادي شيفيلد الإنجليزي، لـ”الخليج 365”، وذلك بعد تأهل فريقه شيفيلد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “البريميرليج”.

وعبر “ابن مساعد”، عن امتنانه وشكره لكل من هنأه بمناسبة التأهل، وقال: الحمد لله حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، أود أن أشكر كل من هنأنا وبارك لنا، وأود أن أبارك لمدرب الفريق كريس وايلدر الذي يتحلى بسجل من النجاحات، وأشكر الرئيس التنفيذي للفريق ستيفن بيتيس، وأشكر كل أعضاء الفريق على هذا النجاح العظيم وهو الوصول إلى البريميرليج”.

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وتقدم بالشكر لمشجعي شيفيلد، قائلا: “أنتم الأبطال الحقيقون فقد وقفتم مع النادي في السراء والضراء وآمل أن يكون الصعود بدايات للإنجازات وتحقيق البطولات”.

وأضاف “ابن مساعد”: “لقد وصلنا لهذا الدور بتوفيق من الله وهناك أندية كثيرة أنفقت أكثر منّا ولكن لم تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم إنما هو من جهد إداري رائع وعمل جبار مُتقن”.

واختتم حديثه: “أقدم هذا الإنجاز لأبناء وطني وأشكر كل من هنأني وكل من ساند الفريق وتمنى له التوفيق، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا”.