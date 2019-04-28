الان تتابع بالفيديو.. مدرب ليدز يجبر لاعبيه على استقبال هدف ويفقد التأهل لـ”البريمير ليج” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
شهد الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، واقعة غريبة خلال لقاء أستون فيلا وليدز، بعدما أجبر مدرب الأخير، بيلسيا، لاعبيه بقبول هدف التعادل من أستون فيلا، بعد تسجيل فريقه الهدف الأول أثناء سقوط أحد لاعبي فريق أستون فيلا على الأرض بداعي الإصابة.
وكان ليدز يحتاج إلى الفوز من أجل التأهل إلى البريميرليج وملاحقة شيفيلد الإنجليزي الذي يترأسه الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود.
وبسبب التعادل، ضمن فريق شيفيلد الإنجليزي، التأهل إلى البريميرليج في الموسم المقبل وتبقت جولة أخيرة لتحديد الفائز بلقب الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.
ويأتي نورويتش سيتي في صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة، وفي المرتبة الثانية شيفيلد برصيد 88 نقطة، ويحتاج الأخير إلى الفوز وخسارة المتصدر نورويتش سيتي، ليحقق اللقب حيث سيواجه شيفيلد، ستوك سيتي، ونورويتش سيتي يواجه أستون فيلا.
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