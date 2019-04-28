ثلاثي الأهلي يعود للتدريبات

شهد مران الأهلي، عصر اليوم الأحد، بملعب التتش، مشاركة الثلاثي العائد من الإصابة، حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد، استعدادا للقاء طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

وكان محمود وحيد قد غاب بسبب كدمة في القدم، فيما اشتكى الشحات من إجهاد في السمانة، وهاني من العضلة الأمامية.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران، تبعها جلسة مع اللاعبين للشد من أزرهم، والتأكيد على ضرورة مواصلة حصد النقاط، في إطار الصراع على لقب الدوري.

Advertisements

كما شهد المران تركيزا من لاسارتي على الجوانب الخططية، ومعالجة الأخطاء الدفاعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنواحي البدنية، تحت قيادة مدرب الأحمال أليخاندرو.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر وصافة المسابقة، برصيد 61 نقطة.