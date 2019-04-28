بييلسا يوضح.. ماذا دفعه لأمر لاعبيه بترك أستون فيلا يسجل في مرماهم؟

أوضح الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي السبب الذي دفعه لاتخاذ موقف تاريخي بأمر لاعبيه لكي يتركون أستون فيلا يسجل في مرماهم خلال مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتعادل ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا بهدف لكل منهما، في ختام منافسات الجولة الخامسة والأربعين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب."

وتقدم ليدز يونايتد بهدف سجله ماتيوش كيتش في الدقيقة الثانية والسبعين، تسبب في شجار بين لاعبي الفريقين، بعدما واصل لاعبو ليدز التقدم بالكرة رغم وقوف لاعبي أستون فيلا لإصابة أحد زملائهم، كما حدثت مشادات بين الجهازين الفنيين للفريقين.

وعقب تلك الأحداث أمر بييلسا لاعبيه بعدم التدخل على لاعبي أستون فيلا عند تحركهم تجاه المرمى، ليسجل ألبرت أدوماه هدف التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين.

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وقال بييلسا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المواجهة: "نحن لم نمنحهم الكرة لتسجيل هدف، نحن أعدنا لهم الكرة."

وأكمل المدير الفني المخضرم: "الحقيقة هي ما شوهدت خلال الواقعة، وتفسير ما صاحب تلك الحقيقة تم عبر القرار الذي اتخذناه عقب ما حدث."

وضمن الفريقان رسميًا التأهل للتصفيات الإضافية للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، وهي التصفيات التي تأهل لها أيضًا فريق ويست بروميتش، بينما ضمن نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد متصدر ووصيف جدول الترتيب التأهل إلى بريميرليج.