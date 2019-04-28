هازارد يقود هجوم تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد المقرر لها، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدفع ساري بالأرجنتيني جونزالو هيجواين والبلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي ويليان في هجوم تشيلسي أمام اليونايتد.
وجاء تشكيل تشيلسي كاملًا في مباراة اليوم، كالتالي:
كيبا، لويز، أزبيليكويتا، ألونسو، روديجير، كوفاسيتش، جورجينيو، كانتي، هيجواين، ويليان، هازارد.
وجاء تشكيل اليونايتد لمباراة اليوم كالتالي:
دي خيا، لينديلوف، شاو، بايلي، ماتا، ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لوكاكو، راشفورد، أشلي يونج.
يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بـ64 نقطة.
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