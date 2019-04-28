التهاني تنهال على الأمير عبدالله بن مساعد بتأهل شيفيلد

انهالت التهاني، على الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة السعودية الأسبق، ومالك شيفيلد يونايتد، بعد تأهل ناديه إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتأهل شيفيلد، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في الموسم المقبل، عقب انتصاره على إيسويتش تاون (1-0)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برامال لين، بالجولة الـ45 (قبل الأخيرة)، من عمر البطولة ليرفع رصيده لـ88 نقطة، في المركز الثاني بالشامبيونشيب.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالله بن مساعد وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أبارك لسمو الأمير عبدالله بن مساعد، تأهل ناديه شيفيلد يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج) تمنياتي لسموه بالتوفيق".

واعتبر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق، أنَّ تأهل شيفيلد يونايتد للبريميرليج، إنجازًا مشرفًا.

Advertisements

وهنأ الأمير عبدالله بن مساعد قائلاً: "ألف مبروك للأمير عبدالله بن مساعد الإنجاز المشرف للوطن بتأهل شيفيلد يونايتد لأهم دوري بالعالم في 5 سنوات من دوري الدرجة الثانية إلى الـ"Premier League".

واعتبر الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأسبق، أن نجاح الأمير عبدالله بن مساعد، فرصة مشجعة لزيادة الاستثمار الرياضي بالدوري الإنجليزي، مهنئًا الأمير عبدالله بن مساعد.

وقال: "ألف مبروك تأهل نادي شيفلد يونايتد لمالكه الأمير عبدالله بن مساعد للتأهل لأقوى وأشهر دوري في العالم premier league".

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للشركات السعودية الكبرى في الاستثمار بالدوري الإنجليزي عن طريق شيفليد يونايتد".