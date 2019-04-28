فينجر يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ليون

يبحث مسؤولو نادي أولمبيك ليون، عن مدير فني جديد للفريق، يتولى المسؤولية خلفا للمدرب الحالي برونو جينيسيو عقب نهاية الموسم الجاري.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن إدارة ليون تفكر في التعاقد مع آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق، وبدأت بالفعل مفاوضات جادة معه.

وأضافت أن التحدي الأكبر الذي يواجه مسؤولي ليون مدى استعداد فينجر للموافقة على هذا العرض، في ظل احتمالية استثمار إدارة النادي في بيع بعض نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مثل ماكسويل كورنيه، ممفيس ديباي، لوكاس توزارت، نبيل فقير وتانجوي ندومبيلي.

ولفتت إلى أن فينجر يتطلع للعودة مجددا إلى عالم التدريب بعد استقالته من قيادة آرسنال في مايو/آيار الماضي، ورفض عرضا للعمل كمدير رياضي لنادي باريس سان جيرمان، وإذا وافق على تدريب ليون ربما ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته.

وذكرت "ليكيب" أيضا أن قائمة المرشحين لتدريب ليون تضم أسماء أخرى مثل الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لوران بلان وباتريك فييرا المدير الفني الحالي لفريق نيس.