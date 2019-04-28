شكرا لقرائتكم اجتماع فى الإنتاج الحربي بعد تأجيل مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى اجتماعا فى الوقت الحالى مع مختار مختار المدير الفنى للفريق، ومحمد عبد الله المدرب العام للفريق لمناقشة تعديل جدول استعدادات الإنتاج بعد تأجيل مواجهة الزمالك.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين يوم 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.

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كان عامر حسين قد قام بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الحالى و5 مايو المقبل.

وبذلك يستعد الإنتاج الحربى لملاقاة الإسماعيلى 10 مايو المقبل وسيكون الإنتاج أمام فترة طويلة من التوقف بدون مباريات منذ لعبه مباراة المقاولون العرب لذا سيتم البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال تلك الفترة.