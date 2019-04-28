شكرا لقرائتكم انتظام حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم ثلاثى الأهلى حسين الشحات ومحمد هانى ومحمود وحيد فى مران الأهلى الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعافى محمود وحيد من الإصابة فى العضلة الخلفية، والتى أبعدته عن التواجد فى قائمة الأهلى للمباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى، وشارك حسين الشحات بعد تعافيه من الإجهاد العضلى الذى منعه من المشاركة فى مران الفريق الأحمر الجماعى أمس السبت.

كما انتظم محمد هانى الظهير الأيمن للفريق بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراة المصرى، وأعلن هانى جاهزيته لمباراة الأهلى المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements