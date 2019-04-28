شكرا لقرائتكم أبو ريدة يقود لجنة التوعية قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة تضم هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوا المجلس أحمد مجاهد وخالد لطيف وذلك لعقد موتمرات إعلامية لتوعية الجماهير قبل أمم إفريقيا. كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتطوير المسابقات وجاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد لمناقشة الاستعدادات الأخيرة للمنتخب الوطنى قبل بطولة أمم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر وأيضا مناقشة مواعيد الدورى الأخيرة.

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