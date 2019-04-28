شكرا لقرائتكم تعيين محمد فاروق مديرا للكرة فى النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد الطويلة رئيس نادى النجوم تعيين محمد فاروق نجم الأهلى الأسبق مديرا للكرة بالجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة رمضان السيد. Advertisements كان مسئولو النجوم قد تعاقدوا مع رمضان السيد كمدير فنى للفريق خلفا لمؤمن سليمان الذى فشل فى تحقيق أى فوز مع الفريق خلال المباريات، التى خاضها. يذكر أن النجوم يحتل مؤخرة جدول الدورى برصيد 25 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بجدول الترتيب.

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