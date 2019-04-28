شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى: عازمون على مصالحة جماهير الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

”الإسماعيلى يتمتع بجماهيرية كبيرة وهذا أحيانا يضعنا تحت ضغط كبير لكننا عازمون على مصالحتهم بالنتائج المميزة”.. هذا ما قاله عبد الرحمن مجدى جناح الدروايش الدولى، مؤكدا على علم جميع أعضاء الفريق بحزن الجماهير بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وأضاف مجدى: ”الجهاز الفنى الجديد تحدث مع اللاعبين بشكل ايجابى من أجل إعادة الثقة لديهم ونتمنى لهم التوفيق فى قيادة الفريق لاستعادة طريق الانتصارات مجددا”.

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وشدد جناح الدراويش: ”لم يعد هناك أى بديل عن تحقيق الثلاث نقاط فى المباريات المتبقية من أجل حصد أفضل مركز ممكن بجدول ترتيب الدورى”.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 للدورى المحلى.