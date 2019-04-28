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فالفيردي يأمل بتحقيق نجاح غوارديولا وإنريكي مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة أن الموسم الحالي كان ناجحا لفريقه بعد التتويج رسميا بلقب لكرة القدم مساء السبت.

وأوضح فالفيردي أن برشلونة يتطلع لحصد ثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا حيث يلتقي الفريق في النهائي مع فالنسيا في 25 مايو القادم.

كما يمتلك برشلونة فرصة التتويج بلقب حيث يلاقي الإنجليزي في المربع الذهبي.

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وقال فالفيردي: أعرف أن كل الأمور يتم قياسها من خلال الألقاب، سواء كان الفريق يقدم أداء صلبا أم لا، لكن بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني بات بإمكاننا الآن الحديث عن الثنائية، تنتظرنا المباراة النهائية للكأس كما أننا قد نشق طريقنا إلى نهائي دوري الأبطال.

وسبق لبرشلونة تحقيق الثلاثية مرتين، الأولى تحت إشراف بيب غوارديولا عام 2009، والثانية إبان تدريب لويس إنريكي عام 2015.

من ناحية أخرى أشاد فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل صاحب هدف الفوز في شباك ليفانتي يوم السبت وهي النتيجة التي صعدت ببرشلونة إلى منصة التتويج في الدوري الإسباني. وقال: ميسي هو محور كل هذه الإنجازات، طالما حضر ميسي، حضرت الأهداف والألقاب.

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