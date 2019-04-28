شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يلاقى فلسطين فى رام الله 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، على برنامج إعداد المنتخب الأوليمبى، بخوض معسكر خارجى للفراعنة خلال فترة التوقف الدولى فى يونيو المقبل.

كما وافق مجلس الجبلاية من حيث المبدأ على رغبة شوقى غريب المدير الفنى بتقسيم معسكر المنتخب فى يونيو إلى مرحلتين، الأولى فى القاهرة، والثانية بالخارج، وقد يكون فى دولة أوروبية أو آسيوية.

بالإضافة إلى خوض مباراة ودية أمام منتخب فلسطين يوم 16 مايو المقبل بمدينة رام الله ، وفى انتظار الموافقة الأمنية، مع دراسة خوض مباراة مع اوزرباكستان وايضا التفاوض لاقامة ودية ثانية أمام منتخب اوزباكستان وجارى التنسيق.

وكان المنتخب الأولمبى أقام معسكر أوروبيا ناجحا فى مارس الماضى وخاض خلاله وديتين أمام أمريكا وهولندا.