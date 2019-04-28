شكرا لقرائتكم خبر عن مهام إضافية لثنائى جهاز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى الثنائى محمود جابر وعطية صابر المدرب العام والمدرب المساعد للفريق الأول بالإسماعيلى المهام البدنية بجانب الفنية خلال الفترة المقبلة. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الــ31 بمسابقة الدورى المحلى. Advertisements ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تخفيف الحمل البدنى للاعبين لاسيما أن الموسم قارب على الانتهاء. يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرر تعيين جابر وصابر بجانب صبرى المنياوى الذى يتولى منصب مدير الكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

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