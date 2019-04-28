شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مشوار الزمالك فى الكونفدرالية قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره النجم الساحلى فى إطار ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، باستاد برج العرب
لعب نادى الزمالك 12 مباراة بالكونفدرالية ، منها 6 في دور المجموعات ، و 4 مباريات بربع نهائى البطولة ، فاز فى 3 مباريات وتعادل 4 مباريات ، وتعرض للخسارة في مباراة واحدة ، وسجل لاعبوه 10 أهداف ، بينما استقبلت شباكهم 6 أهداف فقط ، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة .
ألتقى الزمالك مع القطن التشادى فى دور الـ 32 من البطولة ، فاز فى الذهاب 7/0، و خسر فى العودة 2/0 ، ثم ألتقى مع اتحاد طنجة فى دور الـ 16، تعادلا فى الذهاب سلبيا ، وتغلب الأبيض بثلاثية فى العودة .
وبالنسبة لدور المجموعات خسر من جورماهيا 4/2، و تعادل مع نصر حسين داى 1/1 ، وبنفس النتيجة مع بترو اتليتكو ، و تغلب على نفس الفريق بهدف ، فى الجولة التالية ،وفاز على جورماهيا برباعية نظيفة ، قبل أن يتعادل مع نصر حسين سلبيا .
وألتقى الزمالك مع حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية ، تعادلا سلبيا فى الذهاب ، وفاز الزمالك فى العودة بهدف دون رد .
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